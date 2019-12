Tom Hanks heeft het Griekse staatsburgerschap ontvangen. De Griekse president Prokopios Pavlopoulos heeft dit mogelijk gemaakt door ten bate van de acteur een erenaturalisatiedocument te ondertekenen, meldt The New York Times vrijdag.

In Griekenland kunnen personen die buitengewone diensten voor het land hebben verricht of wiens naturalisatie het publieke belang dient, de Griekse nationaliteit krijgen. Hanks is sinds 1988 getrouwd met actrice Rita Wilson, die Griekse voorouders heeft.

De acteur bezoekt Griekenland regelmatig. Hij is dan vooral te vinden op het eiland Antiparos.

Sinds zijn huwelijk met Wilson is Hanks lid van de Griekse orthodoxe kerk.