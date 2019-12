De familie van Lana Del Rey is onlangs slachtoffer geworden van diefstal. De zangeres deelt op Twitter dat er kunstwerken van haar zus en andere spullen met voor haar familie emotionele waarde zijn ontvreemd.

"Deze week zijn er memorabilia van mijn familie, waaronder de kunstwerken van mijn zus, meegenomen. Ik hoop dat degene die dit heeft gedaan de scans van haar vroege werk zou kunnen terugsturen", aldus Del Rey, wier zus professioneel fotograaf is.

Del Rey zegt dat haar familie in ruil voor het terugbrengen van de scans verder geen vragen zal stellen over de diefstal. "Het werk dat we kwijt zijn, kan niet opnieuw worden gemaakt en we hebben er geen kopieën van", aldus Del Rey.

De zangeres kondigde onlangs aan op 4 januari 2020 een spokenwordalbum uit te brengen. Op vrijdag 21 februari 2020 staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam.