PSV-speler Steven Bergwijn is op Eerste Kerstdag slachtoffer geworden van een inbraak. Via Instagram looft hij een beloning voor de gouden tip uit.

"Er is gisteren bij me ingebroken in Eindhoven", schrijft de 22-jarige voetballer. Hij laat weten dat er een beloning van 10.000 euro klaarligt voor de persoon die de daders kan aanwijzen.

Bergwijn kwam hij sinds 2018 meerdere keren uit voor het Nederlands elftal. Vanwege een blessure moest de aanvaller de laatste Oranje-wedstrijden van 2019 aan zich voorbij laten gaan.