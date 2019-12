Imagine Dragons-zanger Dan Reynolds en zangeres Aja Volkman, die in april 2018 hun scheiding aankondigden, gaan opnieuw trouwen. Via een lang bericht op Instagram laat Volkman donderdag weten hoe hun relatie de afgelopen twee jaar is verlopen.

"Ik heb nog nooit zoveel pijn aangericht en er is me nog nooit zoveel pijn aangedaan", begint Volkman haar tekst, waarin ze onder meer uitlegt hoe Reynolds en zij elkaar verstikten door stress over hun carrière en kinderen. Daarnaast vertelt ze dat de twee al eerder hadden besloten om weer bij elkaar te komen, maar dat ze haar trouwring niet meer om wilde doen.

"Ik kon niet meer terug naar waar we waren", schrijft Volkman. "Vanavond stopten we onze kinderen in bed en begonnen we de rommel van de dag op te ruimen. Ik kon zien dat hij nerveus was maar wist niet waarom. Hij zakte op één knie en nog voordat hij iets kon zeggen, begon ik te huilen."

"Het antwoord is altijd 'ja' geweest", besluit Volkman. "Zelfs toen we nog niet wisten wat dat betekende."

Reynolds en Volkman ontmoetten elkaar in 2010 bij een optreden in Las Vegas, de thuisstad van Imagine Dragons. Een jaar later trouwden ze. Het stel kreeg drie dochters: Arrow en de tweeling Coco en Gia. In april 2018 liet Reynolds via Twitter weten dat hun huwelijk voor bij was.