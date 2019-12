Duncan Laurence heeft soms nog zware dagen en momenten dat hij zich onzeker voelt doordat hij tijdens zijn schooltijd is gepest. Hij vertelt in Mensen Met M dat de pesterijen die zijn hele jeugd duurden, er flink in hebben gehakt.

Als presentatrice Margriet van der Linden hem vraagt naar de stemmetjes van vroeger die nare dingen over hem zeggen, reageert hij: "Die zijn nog niet weg. Ik hoor die stemmen af en toe nog steeds ook al weet ik dat het niet zo is."

"Ik ben gepest van groep één tot en met de zesde klas. Dat is heel mijn schoolperiode geweest. Dat hakt er flink in. Ik heb altijd nog wel dat ik me ergens onzeker over voel. Soms heb ik dagen dat het allemaal niet lekker zit en dat koppelt zich wel terug naar mijn pestverleden. Maar die dagen mogen er ook zijn", aldus de zanger.

Laurence zegt dat hij zich na een goede nachtrust zich kan afvragen waar hij zich de dag daarvoor zo druk om maakte. Hij legt uit dat hij het positieve ervan probeert in te zien door in zijn muziek contact te leggen met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt.

De zanger hoopt in het nieuwe jaar nieuwe muziek te maken, op tour te gaan en veel festivals te spelen. Concert At Sea staat bovenaan zijn lijstje.