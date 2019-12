In een interview met Parool vertelt Femke Halsema dat ze soms door seksisme wordt belemmerd in haar werk als burgemeester van Amsterdam.

Ze geeft aan dat het relatief onschuldig is en het nooit gebeurt met de intentie om haar te vernederen, maar het gebeurt wel. Zo wordt ze soms in een groep bestuurders wel eens voorgesteld als: dit is burgemeester A, dat is burgemeester B, en daar zit Femke.

De oud-fractievoorzitter van GroenLinks zegt zelf dat het wellicht ook te maken heeft met haar bekendheid.

Tijdens de sinterklaasintocht van dit jaar zei Sinterklaas in de microfoon tegen Halsema: "Voor ons blijft u gewoon Femke hoor!" Na afloop zegt Halsema hem toch even gevraagd te hebben of hij dit ook gedaan zou hebben bij oud-burgemeesters van Amsterdam Job Cohen en Eberhard van der Laan. "Hij schrok zich een ongeluk want de goede man was zich van geen kwaad bewust", zegt Halsema.

'Veel vrouwen in Amsterdam voelen zich onvrij'

Halsema zegt hier nadrukkelijk mee bezig te zijn omdat ze als eerste vrouwelijke burgemeester van de stad een verantwoordelijkheid voelt richting vrouwen: "Ik weet dat er veel vrouwen zijn die zo veel last hebben van intimidatie dat zij zich daardoor onvrij voelen. Ik wil gebruik maken van de positie die ik nu heb om daar iets tegen te doen."

Halsema (53) is sinds juli 2018 burgemeester van Amsterdam. Van 2002 tot 2010 was ze fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks.