Kim Kardashian en Kanye West hebben hun zesjarige dochter North een zwart fluwelen jasje cadeau gegeven dat van Michael Jackson geweest is. Ze verkregen het jasje via een veilig afgelopen oktober.

Kardashian plaatst een foto van het jasje op haar Instagram-kanaal. "North is een heel groot Michael Jackson-fan en we wisten dat ze dit leuk zou vinden", zegt de realityster op haar Instagram-storie. "We hebben dit gewonnen op een veiling voor North voor Kerstmis."

Het jasje werd in oktober geveild op het Icons And Idols: Rock N' Roll-evenement in New York. Het winnende bod van Kardashian-West was een bedrag van 65.625 dollar, wat neerkomt op een kleine 60.000 euro.

Jackson droeg het jasje in 1997 op de verjaardag van vriendin Elizabeth Taylor en daarna nog eens op de premiere van zijn film Ghost tijdens het vijftigste filmfestival in Cannes. Het jasje bevat een sprankelend wijnstok motief over de rechterschouder en witte stenen en parels op de borst. drie hangende strass-kwastjes, twee kroondecoraties op de kraag en een Bordeauxrode band op de rechterarm.

Bron: Instagram Kim Kardashian

Volgens Kardashian is het jasje op de groei gekocht. Momenteel zijn de mouwen wat naar binnen geslagen en kunnen deze terug verlengd worden naarmate haar dochter ouder wordt, zodat ze het altijd kan blijven door dragen. Dochter North was "dolenthousiasts", aldus de 39-jarige realityster.