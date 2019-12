Angela de Jong voelde zich getergd toen Gordon haar kinderen noemde in zijn reactie op haar televisierecensies, zei ze dinsdagavond in de uitzending van Mensen met M.

"In die hele Gordon-zaak was ik natuurlijk ook een beetje getergd. Door wat hij schreef en dat hij mijn kinderen erbij haalde. Ik hoef niet alles over mijn kant te laten gaan", aldus De Jong.

Gordon reageerde in januari op een column van De Jong, waarin de AD-journalist presentatrice Wendy van Dijk kritisch beoordeelde.

In twee berichten op sociale media verdedigde Gordon zijn collega's en zei hij onder anderen: "Lezen jouw kinderen je verhaaltjes ook of ben je zo'n type dat ze 's avonds voor ze slapengaan voorleest uit eigen werk? Wat zullen ze trots zijn op een moeder die zichzelf zo manifesteert in de media, echt een voorbeeld voor velen."

'Dan knapt er iets'

Volgens De Jong werd ze door Gordons uitspraken geraakt: "Op het moment dat ze je werk verbinden aan het moederschap, dus 'je zal maar zo'n moeder hebben', dan knapt er iets ergens. Dat zal iedere moeder herkennen. Dat is het laagste", meent de recensent. "Er zijn honderd redenen te bedenken waarom ik geen goede moeder zou zijn, maar dat heeft niks te maken met mijn werk."

De columnist zegt het belangrijk te vinden dat ze niet alleen op papier, maar ook in het echte leven achter haar mening kan staan: "Ik vind dat ik de ballen moet hebben om iemand recht in zijn ogen te kijken en dat is ook altijd mijn graadmeter bij wat ik schrijf. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar wat ik schrijf kan ik je in je gezicht vertellen."