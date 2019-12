André Hazes wil samenwonen met Bridget Maasland. Dit laat hij weten in een interview aan RTL Boulevard. De twee verkondigden in november dat ze een relatie hebben.

Op de vraag of hij zou willen samenwonen met Maasland, is hij duidelijk: "Als het aan mij ligt wel. Ik ben op mijn plek bij haar. Ik ben daar heel veel te vinden. Als ik Dreetje heb, ga ik naar mijn eigen plekje. Maar de rest van de dagen wil ik bij haar zijn."



Of de 25-jarige zanger met haar wil trouwen, weet hij nog niet. "Misschien wordt het wel een jaar met verrassingen."

Op zaterdag 9 november maakte hij in een verklaring bekend dat de relatie met zijn ex Monique Westenberg over is. Hij noemde de breuk "een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan".

Vervolgens liet zijn ex op Instagram weten dat er een "andere vrouw" in het spel zou zijn. Hazes en Westenberg waren sinds 2014 bij elkaar en kregen in oktober 2016 hun zoon André.

Bridget Maasland en de zanger leerden elkaar kennen toen zij hem om kaartjes vroeg voor zijn concert in Rotterdam Ahoy. "Toen kreeg ik een appje met: 'Mag ik er tien?' En dat was Bridget."