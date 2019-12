Johnny de Mol en zijn vrouw Anouk van Schie hebben opnieuw een zoontje gekregen. Via Instagram maakt de presentator bekend dat Fender op 23 december is geboren.

"Mama en de baby maken het goed! Papa moest even bijkomen", schrijft De Mol bij een foto met zijn pasgeboren zoontje.

De veertigjarige De Mol en de 37-jarige Van Schie werden vorig jaar al ouders van een zoon, die de naam Johnny jr. draagt. Het stel leerde elkaar kennen in 2016 en traden in 2018 in het huwelijk. Van Schie kreeg dochter Kiki uit een eerder huwelijk.