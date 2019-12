Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, mag na vier nachten in het ziekenhuis de kerstdagen met zijn familie doorbrengen. De 98-jarige hertog van Edinburgh werd uit voorzorg opgenomen.

Zijn zoon Charles gaf maandag na een bezoek aan het ziekenhuis nog een update over de gezondheid van zijn vader. "Het gaat prima, op die leeftijd werkt de boel niet altijd even goed."

De prins werd opgenomen met een aandoening waar hij al langer aan lijdt. Om welke aandoening het gaat, werd niet bekendgemaakt.

Philip werd vrijdag vanuit het graafschap Norfolk naar het ziekenhuis gebracht. De prins zou volgens diverse Britse media in Norfolk de feestdagen doorbrengen met zijn vrouw Elizabeth, hun kinderen en een deel van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zullen de kerstdagen doorbrengen met haar moeder Doria Ragland.

Philip werd in het voorjaar geopereerd

Vorig jaar april werd Philip succesvol geopereerd aan zijn heup. Hij lag in juni 2017 ook al in het ziekenhuis. De prins had toen naar verluidt een infectie die is ontstaan door eerdere gezondheidsproblemen. In 2013 werd Philip ook al eens opgenomen. Destijds kampte hij met pijn in zijn onderbuik.

De prins kwam in januari van dit jaar veelvuldig in het nieuws nadat hij een auto-ongeluk had veroorzaakt. Bij het ongeluk op 17 januari liep een van de drie inzittenden van de auto waar hij tegenaan botste een gebroken arm op.

Een andere inzittende van dit voertuig raakte lichtgewond. De man van Elizabeth II bleef zelf ongedeerd. De prins leverde vervolgens vrijwillig zijn rijbewijs in.