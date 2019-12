Mariah Carey wordt aangeklaagd door een vrouw die zegt ruim een half jaar te hebben gewerkt voor de zangeres als kinderoppas. De vrouw meent dat ze te weinig salaris heeft ontvangen in de maanden dat ze voor Carey werkte.

De vrouw zou eind 2017 voor Carey zijn begonnen en tot begin 2018 op haar kinderen te hebben gepast. In die functie moest ze met de kinderen de hele wereld overvliegen, maar daar zou ze niet voldoende voor zijn gecompenseerd, zo meent ze volgens TMZ in de aanklacht.

De vrouw zou geen pauzes hebben mogen nemen en amper tijd hebben gehad om iets te eten. In de aanklacht gaat ze niet specifiek in op werkuren of hoeveel geld ze ontving, maar de entertainmentsite meent dat het lijkt alsof de vrouw 24 uur per dag met de kinderen van Carey bezig was.

Een van de persoonlijke beveiligers van de zangeres zou daarnaast bijzonder onaardig zijn geweest tegen de vrouw en niemand zou hebben ingegrepen.

Een woordvoerder van Carey laat weten dat de aanklacht onzin is en dat de advocaten van de zangeres zich voorbereiden op de rechtszaak.