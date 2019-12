Frans Timmermans vond het vaderdochtermoment met zijn destijds twaalfjarige jongste dochter een van zijn persoonlijke hoogtepunten van 2019. Hij vond het als vader een mooi moment om samen met haar mee te lopen tijdens de Vrouwenmars in Madrid, vertelt de PVDA-politicus in gesprek met de AD.

Ik was met mijn dochter bij de Vrouwenmars in Madrid. Daar heb ik zo van genoten", aldus de klimaat-eurocommissaris. "Zo'n meisje van op dat moment 12..."

"Ze vond het eerst gewoon leuk om mee te gaan, maar in de loop van die dag zag ik bij haar steeds meer doordringen: hier doen we het voor. We zijn hier omdat er iets te winnen valt, omdat er ergens voor te vechten valt. Dat was voor mij als vader een heel mooi moment."

De Vrouwenmars van Madrid vond plaats in het kader van de jaarlijks op 8 maart terugkerende Internationale Vrouwendag. Ook in Amsterdam liepen voorstanders van meer vrouwenrechten een Vrouwenmars.

Het is niet de eerste keer dat de 58-jarige Timmermans zijn jongste dochter noemt om zijn overtuigingen van een voorbeeld te voorzien. Op de website van de PVDA noemt de vader van vier kinderen een fietstocht, samen met zijn jongste dochter tussen het Nederlandse Heerlen en het Duitse Aken, als voorbeeld van wat Europa voor hem betekent.

In juli greep Timmermans naast het voorzitterschap van de Europese Commissie.