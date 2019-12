Model Joëlle Witschge (28) en voetballer Dave Bulthuis (29) zijn maandag voor de wet getrouwd. Witschge maakte dat bekend via Instagram.

Witschge verhuisde in januari met profvoetballer Dave Bulthuis naar Zuid-Korea vanwege zijn sportcarrière. Het stel werd daar op 3 juni ouders van hun eerste kind: zoontje Rio.

Het koppel wordt op Instagram gefeliciteerd door diverse BN'ers onder wie Soundos El Ahmadi en Danny de Munk. Bij een kiekje van Bulthuis en haarzelf bij een kerstboom in het stadhuis schrijft ze: "First comes love. Then comes marriage license. Step one: done! Next up. Mr. en Mrs. Bulthuis."

Witschge is de dochter van voormalig topvoetballer Richard Witschge die onder meer voor Ajax en het Nederlands elftal uitkwam. Bulthuis speelde in Nederland onder meer voor sc Heerenveen en is inmiddels actief voor FC Ulsan Hyundai in Zuid-Korea.

De Instagram-post van Joëlle Witschge (Foto: Instagram)