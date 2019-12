Bridget Maasland voelt zich in haar hoofd nog altijd alsof ze in de twintig is. De 45-jarige presentatrice schrijft in haar column voor Vrouw Glossy (€) dat ze daarom wellicht relaties heeft met jongere mannen.

Maasland, die sinds kort een relatie heeft met de 25-jarige André Hazes, schrijft haar laatste column voor Vrouw Glossy en staat daarom stil bij laatste keren in haar leven. Ze stelt dat mannen die in de twintig zijn over het algemeen nog niet vaak dingen voor het laatst hebben beleefd.

"Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren", aldus Maasland.

"Zij liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt. Ik heb precies hetzelfde. In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels."