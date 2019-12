Steeds meer sterren delen hun persoonlijke kerstwens ook met hun volgers op sociale media. Een overzicht van de leukste kerstkaarten van onder anderen prins Charles, Kim Kardashian en prins William en Kate.

Charles en Camilla: in een cabrio met zonnebril

De Britse prins Charles en Camilla kozen voor hun kerstkaart een foto die in maart is gemaakt tijdens hun reis door het Caraïbisch gebied. De twee zijn te zien in een MG TD Cabrio uit 1953, die ze bestuurden tijdens het British Classic Car Event. "Wishing you a very happy Christmas and New Year", wenst het paar de ontvangers van hun kerstkaart toe. Overigens precies dezelfde tekst die zij ook op de twee kerstkaarten daarvoor hadden gezet.

Kate en William: verbazing over zoon Louis

Net als zijn vader Charles, wenst ook prins William zijn naasten met een kaart een fijne Kerst toe. Zijn gezin, dat verder bestaat uit Kate, George, Charlotte en Louis, poseert op een motor met zijspan. Op sociale media zijn mensen vooral verbaasd over hoe groot Louis (anderhalf jaar) inmiddels is geworden.

Kim Kardashian: North met Photoshop toegevoegd

De doorgaans zo glamoureuze Kim Kardashian is dit jaar in haar kerstwens te zien in een sobere, grijze outfit. De rest van het gezin draagt hetzelfde grijze 'relaxtenue', alleen Kanye West is gehuld in wit. Opvallend feitje: haar zesjarige dochter North had op de dag van de shoot geen zin om mee te werken en werd later met Photoshop aan het plaatje toegevoegd.

Kardashian legt in gesprek met Ellen DeGeneres uit dat North alleen met haar moeder op de foto wilde. "Ik had geen make-up op en ik zag er compleet anders uit. Ik gaf de fotograaf de opdracht om mij eruit te knippen en North in de familiefoto te zetten en het is een mooie kaart geworden."

Tori Spelling: met het hele gezin

Het gezin van Tori Spelling telt inmiddels al zeven leden, die allemaal op de groepsfoto staan die de actrice koos voor haar kerstkaart. "Onze beste kerstkaart tot nu toe", vindt Spelling, die samen met haar man Dean McDermott en kinderen Liam, Stella, Hattie, Finn en Beau in de natuur poseert. "De kinderen groeien zo snel op en daarom ben ik dankbaar dat we deze speciale momenten kunnen delen."

Kate Hudson: Serieuze gezichten in kerstoutfits

"We nemen Kerst heel serieus", schrijft de Kate Hudson bij een foto van haar gezin. De actrice, haar vriend Danny Fujikawa, hun dochter Rani en haar zonen Bingham en Ryder (uit een eerder huwelijk) kijken allen niet bepaald vrolijk. Gelukkig maken hun kerstoutfits en bijbehorende hoofddeksels veel goed.