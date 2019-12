Wietze de Jager en zijn vrouw Lieke zijn voor de derde keer ouders geworden. Hun zoon Kees Valentijn werd afgelopen donderdag geboren, vertelt hij in De 538 Ochtendshow.

"Afgelopen donderdag ben ik trotse vader geworden van een zoontje. Het is ons derde kindje en we wisten nog niet wat het ging worden. Moeder en kind maken het goed", aldus De Jager.

Het stel heeft al een dochter (Juul, 2) en een zoon (Harm, 1,5). Hoewel de vrouw van De Jager van plan was om in het ziekenhuis van Zwolle te bevallen, werd Kees Valentijn thuis in de slaapkamer geboren.

"Het was niet de bedoeling, we zouden eigenlijk gewoon naar het ziekenhuis gaan omdat we dat relaxter vinden. Omdat alles daar bij de hand is, mocht er wat misgaan.In een uur of vier zijn er op de gang tien baby's geboren. En bij ons niks, dus we zijn weer naar huis gegaan. De volgende ochtend kwam het thuis op gang, dus toen zei m'n vrouw: Ik wil thuis blijven, ik wil het gewoon hier doen."

De Jager gaat maandagmiddag naar het gemeentehuis van Zwolle om aangifte van de geboorte te doen.