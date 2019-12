Actrice Hilary Duff heeft haar jawoord gegeven aan muzikant Matthew Koma. Het stel plaatst op Instagram een foto van hun bruiloft.

"Dit.", plaatst de 32-jarige actrice bij een foto waarop ze zelf een bruidsjurk draagt en haar kersverse echtgenoot in een smoking naast haar staat. De twee staan voor een auto waarop op het raam 'Just Married' is geschreven.

Duff, die vooral bekend werd door haar rol als Lizzie McGuire in de gelijknamige serie, is sinds ongeveer drie jaar samen met Koma (32) en kreeg samen met hem al dochter Banks Violet. Een jaar geleden maakten ze bekend zich te hebben verloofd, maar een trouwdatum werd niet gecommuniceerd.

Duff was al eens eerder getrouwd: met hockeyspeler Mike Comrie met wie ze zoon Luca kreeg.