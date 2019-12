Floor Jansen is op de basisschool en middelbare school jarenlang gepest. De Nightwish-zangeres spreekt in een interview met het AD van een "donkere periode".

"Ik was anders. Lang, met een raar Hollands accent, terwijl we in Brabant woonden. Ook nog in een villawijk. We hebben zo vaak op school gezeten om te praten. Dan zeiden mijn ouders: 'Kunnen jullie niet een heel klein beetje helpen?'", maar volgens Jansen gebeurde er vervolgens niets.

Na lange tijd van zelfreflectie is Jansen erachter gekomen dat ze hoogsensitief is. "Mijn nichtje is hoogbegaafd en hoogsensitief. Dat is op haar school wel bespreekbaar, waardoor er met haar wel rekening wordt gehouden."

'Ik realiseerde me: dit moet anders'

De 37-jarige Jansen is al decennialang een vaste waarde in de internationale metalscene, maar de vele optredens beginnen hun tol te eisen. Aan het begin van het jaar werd Jansen overvallen door vermoeidheid.

In gesprek met de krant laat ze weten dat haar gedachten teruggingen naar de burn-out waar ze in 2011 mee te maken kreeg. Ze had naar eigen zeggen nergens meer zin in en voelde zich "uitgewrongen". "In februari was ik dat nog steeds, in maart ook. Vooral mentaal moe. Ik realiseerde me: dit moet anders."

Om haar drukke leven als hoogsensitief persoon in balans te houden, heeft Jansen fysieke afleiding nodig. "Zet mij niet in lotushouding op een kussentje om te gaan mediteren, want dan heb ik binnen een paar minuten vijftien boodschappen- en to-dolijstjes gemaakt", aldus de zangeres.

"Ik ben erachter gekomen dat ik me kan opladen aan buiten zijn. Alleen of met dieren, mijn paarden die mijn stemming haarfijn aanvoelen. Maar ga dat maar eens organiseren, twintig minuten buiten de stad waar we optreden."