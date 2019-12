Prins Harry, zijn echtgenote Meghan Markle en hun zoontje Archie zijn met de kerstdagen in Canada. Een woordvoerder van Buckingham Palace heeft dit aan Britse media laten weten.

Meghan Markle heeft zeven jaar in Canada gewoond. Ook prins Harry is er regelmatig geweest. In 2018 gingen de twee op huwelijksreis naar het land. "De beslissing om naar Canada te reizen, weerspiegelt het belang van het land voor het echtpaar", aldus de woordvoerder.



De moeder van Markle, Doria Ragland, is ook in Canada met de feestdagen. "Harry en Meghan genieten van de warmte die ze delen met Canadezen en van de schoonheid van het platteland met hun jonge zoon", laat de woordvoerder weten.

De premier van Canada, Justin Trudeau, verwelkomde het echtpaar via Twitter: "Prins Harry, Meghan en Archie, wij wensen jullie een vredig en gezegend verblijf in Canada. Jullie zijn onder vrienden en altijd welkom hier."

Het koppel is op 19 mei 2018 getrouwd in St George's Chapel in Windsor Castle. Op 6 mei 2019 werd hun eerste zoon geboren. In oktober dit jaar werd bekend dat de hertog en hertogin van Sussex zich tijdelijk terugtrekken uit de publiciteit. Het is onbekend tot wanneer.