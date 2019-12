Merel Westrik kan zich niet voorstellen dat ze nooit kinderen krijgt, vertelt ze in een interview met Volkskrant Magazine. Ze maakte in november bekend een relatie te hebben met RTL Nieuws-presentator Pepijn Crone.

"Ik ben een uitsteller, een late leerling, maar ik kan me niet voorstellen dat het mij niet gaat gebeuren", aldus de veertigjarige presentatrice. "Ik vind het doodeng. De allergrootste verantwoordelijkheid die je kan nemen, waar je de rest van je leven aan vastzit."

Tegelijkertijd ziet ze het niet als een vanzelfsprekendheid. "Ik hoop dat ik er nooit echt een verlangen naar krijg. Als het een verlangen wordt, is het iets wat je gaat najagen en dat kan een pijnlijke weg worden. Ik ben ook al veertig hè."

Ze heeft met Crone nog niet over een kinderwens gesproken. "Jezus Christus, het is zo fijn. Omdat het heel erg ongecompliceerd is. Ik ben gewoon heel erg verliefd, ik kan niet anders zeggen. Door hem denk ik ook: wat er ook gebeurt, alles komt goed."

Westrik en Crone waren directe collega's bij het RTL Nieuws van 19.30 uur. Toen zaten ze allebei nog in een andere relatie. De presentatrice van Ladies Night maakte eerder dit jaar bekend haar relatie met Patrick Maes na zeven jaar te hebben beëindigd.

De 38-jarige Crone had eerder ook een langdurige relatie. Hij heeft een zesjarige zoon en een vierjarige dochter. Westrik heeft de kinderen nog niet ontmoet.