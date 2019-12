De relatie van Demi Lovato en Austin Wilson is voorbij. Vorige maand maakten ze via Instagram bekend een setje te zijn, maar de 27-jarige popster en het 25-jarige model zijn alweer uit elkaar. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder E News, zaterdag.

Er deden recentelijk al verhalen de ronde dat het koppel problemen had. Deze geruchten werden sterker nadat de twee foto's van elkaar verwijderden van hun socialemedia-accounts.

Voordat ze iets met Wilson kreeg, beleefde Lovato een korte romance met The Bachelorette-deelnemer Mike Johnson.

Lovato liet onlangs weten dat ze bezig is met nieuwe muziek. Daarnaast had ze als actrice een gastrol in het laatste seizoen van Will & Grace.