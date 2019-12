Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel geeïst tegen José María López, een oud-deelnemer aan Gran Hermano, de Spaanse versie van realityprogramma Big Brother. López wordt verdacht van het verkrachten van mede-deelnemer Carlota Prado.

Naast de gevangenisstraf moet er ook een schadevergoeding van in totaal 12.000 euro worden betaald aan Prado. López moet de helft van dat bedrag betalen, de andere helft is voor de rekening van de producent van Gran Hermano. Die zou de verkrachting namelijk gefilmd hebben zonder in te grijpen.

Prado en López deden in 2017 beiden mee aan Gran Hermano Revolution. Na een feest in het huis was Prado onder invloed van alcohol en werd door López naar bed gebracht. Daar zou hij haar hebben verkracht.

De dag na het voorval werd López uit het programma gezet, zonder dat destijds de reden daarvoor bekend werd. Ook Prado vertrok niet veel later uit de show. Later besloot Prado toch om aangifte van verkrachting te doen, nadat haar door de programmamakers was afgeraden om over het incident te praten.

Prado kreeg beelden van haar eigen verkrachting te zien

De Spaanse krant El Confidenicial kreeg beeldmateriaal in handen waaruit blijkt dat de makers van het televisieprogramma op de hoogte waren van de verkrachting.

Zo is te zien hoe Prado zich in de zogeheten confessional room moet melden, waar ze zonder uitleg de beelden te zien krijgt die de avond ervoor in haar slaapkamer zijn gemaakt. Op die beelden is te horen dat Prado meerdere malen tegen López zegt dat hij moet ophouden, terwijl hij haar verkracht.

Prado smeekt 'big brother', die alleen via een microfoon met haar communiceert, om de beelden stop te zetten, maar aan dit verzoek wordt geen gehoor gegeven. "We vinden dat je deze beelden moet zien", valt te horen. Prado probeert de kamer tevergeefs te verlaten. Uiteindelijk stopt de video, maar blijft de audio nog steeds doorlopen.