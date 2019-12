Beau van Erven Dorens vindt dat mensen met geld en macht zich moeten inzetten voor de samenleving, vertelt de presentator zaterdag in een interview met het AD.

"Ik vind gewoon dat mensen die de luxe hebben om wat te doen voor de samenleving, in actie moeten komen", aldus Van Ervan Dorens.

"Iedereen met macht en geld moet iets terugdoen voor de maatschappij waar hij rijk van is geworden. En als mevrouw Heineken een paar miljoen afstaat, moet ze dat ook zéggen. Wij hebben al dat bier opgezopen waar zij van profiteerde. Ze doet vast heel veel terug, maar dat wil ik dan ook zien. Niet ter controle, maar dat je een goed signaal afgeeft. Ik doe dat met mijn BN'erschap."

In september van dit jaar kreeg Van Erven Dorens de Majoor Bosshardtprijs van het Leger des Heils, voor televisieprogramma's als The Amsterdam Project en Het Rotterdam Project, waarin hij daklozen volgt en ondersteunt. Recentelijk maakte hij het programma De Sleutel, waarin dakloze mensen langdurige huisvesting aangeboden krijgen.

Van Erven Dorens zegt dat zijn verlangen om zich in te zetten voor goede doelen begon toen hij net in de televisiewereld werkzaam was. "Want daarin ben je een verwend nest. Al die BN'ers zijn dat. Ze kunnen allemaal anders beweren, maar stuk voor stuk hebben zij een fantastische en goedbetaalde baan. Dan moet je wat terugdoen, vind ik."