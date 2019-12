Acteur Joshua Jackson is onlangs getrouwd met actrice en model Jodie Turner-Smith, meldt Us Weekly vrijdag. Turner-Smith zou eveneens in verwachting zijn van hun eerste kind.

De geruchten dat de acteurs een relatie met elkaar zouden hebben, begonnen in november 2018. In augustus van dit jaar zouden Jackson (41) en Turner-Smith (33) een huwelijksvergunning aangevraagd hebben.

Een bron wist vrijdag aan de nieuwswebsite te melden dat het stel onlangs getrouwd is en samen een kindje verwacht.

Jackson, onder meer bekend van de series Dawson's Creek, When They See Us en The Affair, had van 2006 tot en met 2016 een relatie met actrice Diane Kruger. Turner-Smith was te zien in de series True Blood en Jett en speelde een rol in de film The Neon Demon.