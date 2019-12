Privé hoeft een verhaal over Bridget Maasland en André Hazes niet te rectificeren, nadat de presentatrice eerder een kort geding tegen het weekblad aanspande. Ook bepaalde de rechter vrijdag dat Maasland geen schadevergoeding van het tijdschrift zal ontvangen.

Bovendien hoeft De Telegraaf het betreffende artikel niet van zijn website te verwijderen. Maasland moet daarnaast van de rechter de proceskosten betalen, die uitkomen op iets minder dan 3.000 euro.

Privé, dat onder De Telegraaf valt, schreef onlangs dat Maasland en Hazes hun eigen 'huwelijksnacht' zouden hebben gehad tijdens het huwelijksfeest van Patty Brard in 2014. Maaslands advocaat Royce de Vries argumenteert dat er geen hoor en wederhoor is toegepast voor het artikel: Hazes noch Maasland zou door het weekblad zijn gebeld.

De rechtbank oordeelt dat dit verhaal dermate "overdreven is opgeschreven om het verhaal op te kloppen". "Een huwelijksnacht beleven te midden van de bruiloftsgasten van iemand anders is zo onzinnig, dat geen lezer dat letterlijk zal hebben genomen. Bovendien staat 'huwelijksnacht' in het artikel tussen aanhalingstekens en staat er 'als het ware' voor."

'Maasland heeft dit deels aan zichzelf te wijten'

Volgens Maasland zouden verschillende aanwezigen op het feest hebben verklaard dat er niets tussen de twee is gebeurd. De getuigen die De Telegraaf als bron gebruikte, onder wie Weekend-hoofdredacteur Bart Ettekoven, zouden volgens De Vries onbetrouwbaar zijn.

De rechtbank oordeelt dat het in dit geval meetelt dat Maasland een publieke figuur is "die zich meer moet laten welgevallen dan andere personen". Dat de gebeurtenis uit 2014 nieuws is geworden nu bekend is dat de presentatrice een relatie heeft met de zanger, noemt de rechter "onaangenaam" voor Maasland.

"Maar door het zo uit de hand te laten lopen op een feest waar - in de woorden van haar raadsman - de voltallige vaderlandse roddelpers aanwezig was, heeft zij dat voor een deel aan zichzelf te wijten."

'Er is een zoen geweest'

De Telegraaf vertelde eerder tegen de rechter dat de vrijpartij wel degelijk heeft plaatsgevonden en dat de vordering dus onrechtmatig is. Een getuige zou hebben verklaard het met eigen ogen te hebben gezien; er zou meer zijn geweest dan alleen een kus.

Maasland, destijds een collega van Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds bij Shownieuws, zou hem destijds hebben gevraagd er niet over te schrijven. De presentatrice ontkent dat pertinent.

"Er is een zoen geweest", vertelde Maasland eerder tijdens het kort geding. "Misschien zelfs een heftige zoen. We hebben een leuke avond gehad. Maar ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is." De presentatrice liet daarnaast weten dat haar zoon via Instagram "verschrikkelijke berichten" ontving na de berichtgeving van Privé.