Sari van Veenendaal, keeper voor de Nederlandse voetbaldames, reist op en neer vanuit Spanje om haar partner te kunnen zien. Dat vertelt ze vrijdag in een interview met het AD.

Van Veenendaal, die momenteel voor Atlético Madrid speelt, vertelt dat ze ook in haar tijd bij Arsenal (Londen) al op en neer reisde naar Nederland. "Voetbalsters in Nederland gaan naar het buitenland om de beste te worden", vertelt de keeper. "Mannen nemen hun hele gezin mee. Zo werkt dat bij ons niet."

"In Engeland woonde ik met twee aanvankelijk onbekende huisgenoten die niks met voetbal hadden. Dat zijn vrienden geworden. Maar uiteindelijk ben ik hier om te voetballen. Mijn basis is voetbal, mijn basis is niet mijn sociale leven."

De keeper vertelt dat ze het liefst in Nederland is. "Dat geeft me energie, maar het kóst ook veel energie. Het reizen en zo. Dat vind ik het állermoeilijkste. Je bent er niet op de momenten die je met elkaar wil delen. Dat is op sommige momenten een groot offer. Maar alles voor het hogere doel."

De sportvrouw zegt er bewust voor te hebben gekozen om vrienden en familie buiten de schijnwerpers te houden. "Mijn bekendheid hangt samen met wat ik doe. Ik heb de verantwoordelijkheid om die bekendheid te gebruiken om het vrouwenvoetbal te promoten en jonge meiden te inspireren. Dat voelt als iets prachtigs. Ik doe dat met hart en ziel. Maar mijn Instagram staat dus niet vol met foto's van familie en vrienden. Alleen mijn zus komt erop voor. Mijn ouders, vriendinnen en partner niet. Ik wil niet dat mijn aandacht hun aandacht wordt."

Van Veenendaal won met de Oranjevrouwen in 2017 het EK en bereikte afgelopen zomer de finale op het WK. In september werd ze door de FIFA uitgeroepen tot beste keeper van de wereld.