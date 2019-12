A$AP Rocky heeft gereageerd op geruchten dat hij te zien zou zijn in een kort na het verschijnen verwijderde seksvideo op pornosite Pornhub. Via Twitter noemt de rapper zich donderdag de advocaat van zijn geslachtsdeel en toont hij zich teleurgesteld dat personen die nooit seks met hem hebben gehad zich laatdunkend uitlaten over zijn seksuele prestaties.

"Mijn penis en ik werden wakker met een verontrustende videoclip", aldus de rapper. "Als de advocaat van mijn penis ben ik samen mijn geslachtsdeel bereid om te ontkennen dat wij een vagina niet uitbundig kunnen bevredigen."

"Een groot aantal tevredengestelde vrouwen kan dit bevestigen", gaat A$AP Rocky verder in op de meningen van personen die zijn seksuele prestaties in de seksvideo niet kunnen waarderen en dat duidelijk maken via sociale media. "De echte essentie van dit alles is om te zien dat mensen hem beoordelen zonder met hem geneukt te hebben."

Woensdag dook de seksvideo waarop de geruchten zich baseren, op op Pornhub. Hoewel de rapper niet met zijn gezicht in beeld te zien zou zijn, zouden volgens verschillende media de tatoeages op het lijf van een van de deelnemers aan de seksuele handelingen gelijkenissen vertonen met die van de rapper.

A$AP Rocky bekende in oktober al sinds jonge leeftijd seksverslaafd te zijn, hoewel niet duidelijk werd of hij een diagnose heeft ontvangen van een professional uit de gezondheidszorg. De rapper vertelde verder ruim 90.000 euro aan een groot bed te hebben uitgegeven, om hierin orgieën te kunnen hebben met zijn vriendinnen.

In 2018 werd bekend dat er, ondanks een verbod door Pornhub eerder dat jaar, nog steeds gemanipuleerde seksvideo's van beroemdheden op Pornhub te vinden waren. Het gezicht van een beroemdheid werd met kunstmatige intelligentie op een ander lichaam geplaatst. Daardoor ontstonden pornovideo's waarin het lijkt alsof een beroemdheid te zien is.