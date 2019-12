De ex-vrouw van de in 2017 overleden Linkin Park-zanger Chester Bennington krijgt de helft van zijn rechten op de muziek van de band. De executeur van diens nalatenschap heeft dat bepaald, meldt TMZ donderdag.

Samantha Bennington was van 1996 tot 2005 met de zanger getrouwd. Ze eiste de rechten op en ook een toelage voor de zoon die ze met Bennington had gekregen. Haar claim op de alimentatie liet ze vallen in juni.

Onder de aan Benningtons ex-vrouw toegewezen rechten vallen een deel van de merchandise van de band, gedeeltelijke publicatierechten van de muziek van Linkin Park en gedeeltelijke rechten op de afgemixte muziek van de band.

Chester Bennington overleed in juli 2017 op 41-jarige leeftijd. De zanger had een einde aan zijn leven gemaakt.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.