Diddy, die eind 2018 afscheid moest nemen van zijn ex-vrouw Kim Porter omdat zij overleed aan de gevolgen van een longontsteking, ziet het nieuwe jaar als een kans om opnieuw te beginnen. De rapper vertelt in gesprek met People dat hij een frisse start wil maken.

"Ik denk dat iedereen in het leven ooit wel een tweede kans krijgt", aldus de rapper, die eigenlijk Sean Combs heet en vorige week zijn vijftigste verjaardag vierde.

"Ik heb zo veel dingen meegemaakt en zo veel verlies geleden", zegt Combs. "Ik wist eigenlijk niet dat er een moment in mijn leven zou komen waarop ik kon leren van alle fouten die ik heb gemaakt en de dingen waarvan ik spijt heb te vergeten."

De artiest wil zichzelf vergeven en een nieuwe start maken. "Ik heb een tweede kans gekregen."

In januari maakte Diddy bekend dat hij na de dood van Porter in een depressie was beland. De rapper en producer vertelde dat hij zijn herstel heeft te danken aan zijn familie.

Diddy en Porter hadden sinds 1994 jarenlang een knipperlichtrelatie. De rapper adopteerde haar zoon Quincy en kreeg samen met haar een zoon (Christian). In 2006 kregen ze de tweeling Jessie James en D'Lila. In 2007 gingen de twee voor het laatst uit elkaar.