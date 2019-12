Wendy van Dijk en Chantal Janzen zorgen voor een hele hoop gedoe, leden van het koningshuis blijken toch ook maar mensen en krijgt Chateau Meiland wel een vervolg? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Zo vlak voor het einde van het jaar, denken veel mensen terug aan wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan en maken plannen voor 2020. Je hebt geleerd van je fouten, je wil je verleden achter je laten en door met frisse moed.

Niet iedereen zit zo in elkaar, althans, zo leek het deze week. Zoals het tegenwoordig iedere bekende blonde presentatrice betaamt heeft Chantal Janzen haar eigen tijdschrift: &C. De redactie van dat tijdschrift stuurde deze week een wel heel bijzonder persbericht uit: Wendy van Dijk vertelt uitgebreid over haar cocaïneverslaving.

Nu is het al best een tijdje terug dat de presentatrice in verband werd gebracht met de drug, dus mocht u het vergeten zijn: Wendy klaagde ooit eens Quote aan omdat zij een verhaal hadden geschreven over het vermeende cokegebruik van de presentatrice en kreeg haar gelijk. Dus dat Wendy ineens open zou zijn over haar cocaïneproblemen leek al wat onlogisch.

Bekend Nederland dook er bovenop en al snel bleek: er zijn meerdere Wendy van Dijks in Nederland. En toevallig heeft één daarvan een cocaïneverslaving en toevallig stond die in &C. Maar met de geschiedenis van Wendy en Chantal werd dit toch iets ingewikkelder.

Wendy likete dit jaar meerdere tweets waarin Chantal Janzen onderuitgehaald werd. It wasn't me, sprak Wendy in de memorabele woorden van Shaggy en wees iemand in haar directe omgeving aan als de schuldige.

En nu is daar dus het blad van Chantal, dat in een reactie liet weten spijt te hebben van de manier waarop ze het hadden opgeschreven, want het was absoluut niet hun bedoeling om Wendy kapot te maken. Keurige reactie, maar Linda de Mol twijfelt toch een beetje. "Ik vond het echt niet heel erg chic."

Het zijn net mensen

Eigenlijk weten we het allemaal, maar het blijft toch een raar idee dat de leden van het koninklijk huis net zo zijn als normale mensen. Ook zij staan 's ochtends op en drinken een kop koffie, zij moeten ook gewoon onder de douche en de prinsessen gaan net als klasgenootjes op de fiets naar school.

Die vele reizen naar het buitenland zijn natuurlijk niet helemaal normaal en wonen in een paleis is dat op zich ook niet, maar deze week bewezen twee leden van het koninklijk huis maar weer eens dat ze zo naast je in de bus hadden kunnen zitten of in de rij bij de kassa hadden kunnen staan.

Koning Willem-Alexander bracht een bezoekje aan de radio en vertelde daar dat hij, net als vele van zijn leeftijdsgenoten en een generatie daarna, vol spanning bij de radio zat te wachten met een cassetterecorder in de hoop zijn favoriete liedjes op te kunnen nemen.

"Met de bekende bandjes, de TDK 90. Je moest ze omdraaien en dan ook proberen om dat bij elkaar te houden", vertelt Willem-Alexander.

Hoewel zijn dochters vermoedelijk niet eens weten hoe zo'n bandje eruitziet, bewees troonopvolgster Amalia dat zij ook net zo is als haar leeftijdsgenoten: als zij een bezoekje brengt aan de Tweede Kamer, verveelt zij zich ook gewoon.

De prinses zat donderdag op de publieke tribune, maar leek niet per se heel erg geïnteresseerd in wat er in de Tweede Kamer werd besproken en was meer bezig met de telefoon van een vriendin. De RVD liet anders weten: onze prinses heeft al vaker een bezoekje gebracht, puur uit interesse.

Nee, wat érg

Ruim een miljoen mensen keken deze zomer iedere week naar de perikelen van de familie Meiland en ook deze winter kijken al die mensen weer met veel plezier hoe chaotisch het eraan toegaat op het chateau in Frankrijk.

De realityserie van SBS6 wordt de televisieverrassing van het jaar genoemd en won in oktober de Gouden Televizier-Ring. Voor niemand lijkt het een vraag: voorlopig gaat Chateau Meiland echt nog wel even door.

Maar toch, misschien niet? Kasteelheer Martien vertelde deze week dat hij nog helemaal niet weet of er nog een nieuw seizoen komt. En dat terwijl de kerstspecials al lang zijn opgenomen en de fans na december wat wanhopig om zich heen zullen kijken omdat ze niet meer wekelijks "wijnen, wijnen, wijnen" door de woonkamer horen schallen.

Met het vertrek van Frank en Rogier van die andere realityknaller van SBS6, Paleis voor een prikkie, lijkt het verstandig om Martien en consorten voor de komende vijf jaar vast te leggen, maar dat blijkt voorlopig dus uit te blijven.

Echt treuren hoeven fans niet: als John de Mol er geen brood meer in ziet, zullen er ongetwijfeld andere zenders zijn die maar wat graag met die miljoen kijkers weglopen.