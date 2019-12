De redactie van &C, het maandblad van Chantal Janzen, heeft haar excuses aangeboden aan Wendy van Dijk. Eerder deze week ontstond er op sociale media commotie, omdat het tijdschrift in een persbericht een interview met een naamgenote van Van Dijk promootte. Het artikel ging over haar cocaïneverslaving.

In het artikel vertelt de betreffende vrouw over haar cocaïneverslaving, maar door het persbericht, waar geen foto's bij stonden, kon de indruk gewekt worden dat het om de presentatrice gaat. Over Van Dijk werd eerder geschreven dat zij ook een gebruiker is van de drug, iets wat zij overigens ontkende.

In een persbericht biedt de redactie van &C haar excuses aan voor de "onterechte en pijnlijke associaties die hierdoor ontstaan zijn". De redactie laat weten dat het bij hen gebruikelijk is dat geïnterviewden in dit soort artikelen met naam en toenaam worden genoemd.

"Wij hebben als redactie zijnde deze journalistieke afweging ook nu laten prevaleren omdat wij ons niet voor konden stellen dat hier een verband zou ontstaan met een achterhaald en onwaar verhaal over presentatrice Wendy van Dijk. Helaas hebben wij hierbij een inschattingsfout gemaakt en is dit wel het geval gebleken."

Janzen spreekt van een 'pijnlijk incident'

Ook Janzen, de bedenker van het tijdschrift, noemt het incident "pijnlijk". "De mooie foto's van de dame die bij het artikel staan in ons magazine, hadden we ook meteen in het persbericht moeten plaatsen. Door louter de naam te vermelden is deze kwestie ontstaan en dat had niet mogen gebeuren."

De RTL-presentatrice, die met Van Dijk samen te zien was in het programma Janzen & Van Dijk, zegt altijd prettig met haar collega te hebben samengewerkt. "Ik heb dan ook geen negatieve gevoelens jegens haar. Net als onze redactie vind ik deze onhandige en ongelukkig gemaakte gelijkenis alleen maar zeer vervelend."

Shownieuws vroeg Janzen woensdagavond om een reactie. Haar management liet aan het programma weten dat de geïnterviewde zelf met haar volledige naam in het artikel genoemd werd. "Omdat ze haar verhaal wil delen en omdat ze trots is dat ze ervanaf is en dat ze mensen wil helpen. Voor &C heeft dat uiteraard helemaal niets met een andere bekende of onbekende Wendy van Dijk te maken."

Niet de eerste ophef over mogelijke vete

Er ontstond eerder ophef op Twitter over een mogelijke vete tussen de twee presentatrices. Van Dijk reageerde begin september met een like op meerdere negatieve berichten over de presentatie en het uiterlijk van Janzen. Volgens een woordvoerder van Talpa was dit het werk van een hacker.

"Ik was verbijsterd, dit zou ik zelf natuurlijk nooit doen", reageerde Van Dijk. In de uitzending van De Perstribune voegde ze eraan toe: "Chantal weet dat het onzin is."

De presentatrice zegt meteen contact te hebben gezocht met haar collega. Janzen reageerde via Instagram met een knipoog op het voorval. "Liken en laten liken", schrijft ze bij een foto van zichzelf.