De kerstdagen zijn hét moment om lekker uit te pakken met heerlijk eten aan een prachtig gedekte tafel. Vjeze Fur, de mannen van De Worsten van Babel en kookboekenschrijver Vanja van der Leeden vertellen aan NU.nl wat zij deze dagen aan hun geliefden serveren en delen hun beste tips voor een smetteloos kerstdiner.

Freddy Tratlehner, ook wel bekend als Vjeze Fur, deelt op Instagram regelmatig kookfilmpjes en bracht kookboek Lekker Fred uit. Daarnaast maakt hij deel uit van De Jeugd Van Tegenwoordig.

Wat ga je dit jaar koken?

"Bij ons is het kersttraditie om een bouillabaisse (een gerecht met gekookte vis, red.) te maken. Ik heb het ooit bij een kookworkshop geleerd te maken en dat was goed gelukt. Sindsdien heb ik het zo'n zeven, acht keer gemaakt. Het is lekker en duurt lang om te maken, dus je bent echt met het kerstmaal bezig. Het is niet iets wat je er even uitschudt op een doordeweekse woensdagavond. De rest van het menu hebben we nog niet bepaald, dit is het enige wat al vaststaat."

Komt er voor de kinderen (de rapper heeft een zoon van twee jaar en een zoon van een paar maanden, red.) ook een apart diner?

"Die eten absoluut mee met de volwassenen. Ze krijgen geen apart gerecht, dat willen ze ook niet. Laatst ben ik met mijn zoon naar de Japanner geweest. De saaie dingen vond hij niks, maar dingen zoals viskuit en gefermenteerde groenten vond-ie heel lekker. Ik ben er trots op dat hij niet van saai eten houdt. We eten van alles en dat is hij gewend."

Wat is je meest memorabele kerstdiner?

"Elke Kerst is speciaal, zolang je het met geliefden viert. Wat me speciaal is bijgebleven is dat we het vierden in Oostenrijk, tussen de witte bergen in de Alpen. Dat was echt fully Wham! met Last Christmas. Met een familie in een huisje bij de open haard, en met een sauna."

Welke kerstdinertip geef je anderen mee?

"Denk ook aan de diertjes als je met Kerst vlees gaat eten, dat je ervan geniet en dat je weet dat ze een goed leven hebben gehad. Dat ook zij een fijn leven hebben gehad, ook zij hebben familie. Ik eet zelf zelden vlees meer, misschien twee of drie keer per jaar. Met Kerst maak ik dan geen uitzondering."

Wat ga je dit jaar koken met Kerst?

"Iets Indisch. Ik ga zelf een Balinese Borchetta maken. Het is perfect voor Kerst; het is een groot stuk vlees, maar niet te duur en het is niet te moeilijk voor te bereiden. Zoiets eet je ook niet met een klein gezelschap, maar eigenlijk met minimaal tien mensen. Als voorafje ga ik wellicht voor oesters of een salade met notensaus."

Welke kerstdiner-tip geef je anderen mee?

"Als je voor tien mensen kookt, is het handig om met de oven te werken. Je maakt het jezelf zo makkelijker. Ik vind ook dat mensen met Kerst niet te moeilijk moeten doen. Al die stress vind ik zo'n ontzettende onzin. Houd het simpel en probeer misschien een gerecht wat je nog nooit hebt gemaakt en houd het verder bij waar je ervaring mee hebt."

Vanja van der Leeden is kookboekenschrijver en won dit jaar de prijs het Gouden Kookboek voor Indo Rock.

Verschilt het per jaar wat er gekookt en gegeten wordt?

"Ik heb niets met tradities en maak eigenlijk elk jaar iets anders. Vorig jaar deden we een vegetarische lunch en hadden we een geroosterde spruitentak als hoofdgerecht. Dat staat mooi, maar het is wel belangrijk om er genoeg bijgerechten bij te serveren. Als je iedereen wat mee laat nemen, is het belangrijk om het goed af te stemmen op elkaar, omdat het anders zo'n allegaartje van mayonaisesalades wordt of alleen maar deeg- of frituurhappen."

Voor wie kook je?

"Ik kook voor mijn broer en zijn vrouw en kinderen, mijn moeder en mijn eigen gezin. Dat zijn negen mensen. Mijn filosofie is dat de kinderen gewoon met alles mee-eten, maar dit jaar zal ik wel wat sateetjes of gehaktbrood voor ze maken, omdat het Indische eten soms wat te pittig voor ze is. Voor kinderen hoef je je sowieso niet echt uit te sloven, want die zijn al blij met kip en rijst."

Hugo Kennis en Jasper Gottlieb vormen samen met Marius Gottlieb De Worsten van Babel en presenteren programma's voor 24Kitchen. Kennis is daarnaast de winnaar van Expeditie Robinson 2019. In mei 2020 brengt het drietal hun eerste kookboek uit.

Wat gaan jullie dit jaar koken met Kerst?

Jasper Gottlieb: "Ik heb het al achter de rug, omdat ik Eerste Kerstdag met vakantie ga. Ik heb met mijn broer Marius vijf gangen gekookt voor twintig man. We maakten geitenbok en daar zit een ethisch idee achter: we eten veel geitenkaas, maar dat wordt van de vrouwtjes gemaakt. Met de mannetjes doen we niks en die worden vernietigd. Maar het vlees is ontzettend lekker."

Kennis: "Op Eerste Kerstdag kook ik. Op Tweede Kerstdag ga ik zoals elk jaar naar mijn vader, waar we met de hele familie Kennis eten volgens een landenthema. Op 6 december krijgt de familie de eerste hint, die we krijgen tot aan Kerstavond en om 00.00 uur mogen we dan ons antwoord inzenden. Een keer was het thema Colombia en deed mijn vader open als Pablo Escobar. Omdat ik al het hele jaar kook, wil mijn vader me vrijgeven, maar hij is geen goede kok en daarom eindig ik toch meestal met mijn pa in de keuken."

Wordt jullie vaak gevraagd om te koken?

Gottlieb: "Ja, we zijn altijd de lul met z'n drieën. Maar we doen niets liever. We hebben één vaste vriendengroep met negen mensen en dan koken wij toch meestal. Lastig is dat iedereen een ander dieet heeft, dus wat dat betreft hebben we onze vrienden slecht uitgekozen. De één eet veganistisch en de ander geen gluten, dus dat is altijd een heel gepuzzel. Meestal zetten we drie verschillende schalen op tafel."

Van links naar rechts: Jasper Gottlieb, Hugo Kennis en Marius Gottlieb

Wat is je meest memorabele kerstdiner?

Gottlieb: "We zouden op skivakantie gaan en samen met mijn broer haalden we Hugo in Brabant op. Het sneeuwde die dag heel hard en we raakten in Eindhoven ingesneeuwd, er viel wel 1 meter sneeuw. Nog brak en dronken van de vorige dag schoven we aan bij Hugo's familie aan het kerstontbijt en we kregen de restjes van het diner van die avond ervoor, er stond zelfs een speenvarken op tafel."

Welke kerstdinertip geef je anderen mee?

Kennis: "Ga niets iets maken wat je nooit eerder hebt gekookt. Maak je signature dish en maar het vetter op, maak het meer fancy. Het scheelt stress, dan kun je een glaasje met de familie meedrinken en sta je niet chagrijnig in de keuken."

Gottlieb: "Voorbereiding is alles, zodat je op de dag zelf alleen de tafel hoeft te dekken en op te warmen. Of maak stoofvlees."

Kennis: "Dat is inderdaad een goeie tip! Dat kun je zelfs twee dagen van tevoren maken, daar wordt het alleen maar lekkerder van."