Harald (82), de koning van Noorwegen, kampt momenteel met een virusinfectie. Het Noorse koningshuis heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn zoon Haakon zijn taken tijdelijk waarneemt.

Het is niet bekend hoe ernstig de infectie is waar de koning aan lijdt. Het nieuws werd bekendgemaakt nadat Noorse media meldden dat hij niet aanwezig zou zijn bij de laatste kabinetsvergadering van 2019. Zijn zoon, kroonprins Haakon, zal in plaats van zijn vader aanwezig zijn.

Het is niet de eerste keer dat de 46-jarige kroonprins de taken van zijn vader waarneemt. In 2018 nam de koning ook ziekteverlof.