Bram Moszkowicz is donderdagmiddag door de rechtbank in Lelystad persoonlijk failliet verklaard. Tegenover De Telegraaf zegt de voormalig advocaat dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak.

Het faillissement van de voormalig advocaat volgde nadat hij zich volgens de fiscus niet aan de betalingsregeling van een belastingschuld zou hebben gehouden. ABN AMRO was ook een schuldeiser, maar Moszkowicz wist met die bank nog een schikking te treffen. Dit hield het faillissement echter niet tegen.

"Wat je niet doodmaakt, maakt je sterker", zegt Moszkowicz bij de aankondiging dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. De voormalig strafpleiter beschikt niet langer over zijn geld en bezittingen. Marco Guit is door de rechtbank benoemd als curator in de zaak.

Ook heeft de uitspraak gevolgen voor zijn carrière. Moszkowicz kondigde recentelijk aan terug te willen keren als advocaat, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het hof van advocaten hem die kans biedt als hij failliet is verklaard. Hij moest in 2012 zijn werk neerleggen toen bleek dat zijn administratie niet op orde was.

De Belastingdienst diende de aanvraag dagen nadat Moszkowicz zijn mogelijke terugkeer aankondigde in. Herman Loonstein, de raadsman van Moszkowicz, noemt dat opmerkelijk. "Je zou toch zeggen dat de fiscus de terugkeer van mijn cliënt als advocaat zou toejuichen, aangezien hij dan makkelijker z'n belastingschuld kan betalen." Loonstein zegt dat de voormalig advocaat al een aanzienlijk deel van de schuld heeft terugbetaald. De advocaat stelt met spoed in hoger beroep te gaan.