Nicolette Kluijver was bang dat haar longkanker was teruggekeerd toen haar arts op een scan afwijkingen in beide longen zag. Zes weken later blijkt het slechts om een infectie te gaan. De presentatrice laat op Instagram weten dat ze zes "hele heftige en verdrietige weken" achter de rug heeft.

"Bij mijn jaarlijkse controle kwam mijn fantastische longarts erachter dat er in beide longen afwijkingen zitten. De schrik was groot! Ik moest zes weken wachten om daarna weer in de CT-scan te gaan. Zo konden we uitsluiten of het ging om een 'gewone' infectie of in het slechtste geval kanker."

Kluijver kreeg in februari 2017 de diagnose longkanker en werd daarna schoon verklaard. Afgelopen maandag hoorde ze dat ook de nieuwe afwijkingen waren verdwenen. "Wat een verlossing! Het ging dus om een infectie."

Tijdens het wachten op de uitslag van de scan, bedacht Kluijver een nieuw project om op te zetten. "Om mijn dankbaarheid voor het leven te tonen, om echt iets te betekenen in dit leven! Ik wil je graag voorstellen aan mijn 35 adoptiebabyolifantjes. Ik ben adoptiemoeder geworden en ga mijn weesolifanten bezoeken op Sri Lanka."