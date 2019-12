Camila Cabello heeft nogmaals haar excuses aangeboden voor een aantal posts die ze in 2012 deelde op Tumblr. De zangeres raakte in opspraak op Twitter nadat de racistische inhoud van de posts op Twitter verscheen.

Het account werd door Cabello gebruikt toen ze vijftien jaar oud was. Ze deelde er enkele plaatjes op met racistische inhoud. De zangeres, bekend van hits als Havana en Señorita, schrijft op Twitter dat ze veel spijt heeft.

"Toen ik jonger was, heb ik taal gebruikt waar ik me voor schaam en waar ik altijd spijt van zal hebben", begint ze haar verklaring. "Ik was onwetend en schaamde me erg voor mijn woorden toen ik achter de ware betekenis en de geschiedenis kwam die erbij hoort."

Cabello schrijft dat ze eerder al haar excuses heeft aangeboden en dit nogmaals wil doen. Ze voegt toe dat het nooit haar intentie is geweest om iemand pijn te doen. "Ik kan helaas niet terug in de tijd gaan om het te veranderen, maar nu ik beter weet, kan ik me beter gedragen", aldus de voormalig Fifth Harmony-zangeres.

De nu 22-jarige zangeres zegt dat ze volwassen is geworden en beter begrijpt waarom de dingen die ze deelde pijnlijk zijn. "Die fouten zijn niet wie ik ben. Ik ben juist voor liefde en inclusiviteit en zelfs toen had ik geen haat of verdeeldheid in mijn hart. Ik gebruik mijn platform juist om onrecht en gelijkheid aan te kaarten en dat wil ik blijven doen."