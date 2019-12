Victoria Koblenko (39) zou niet verbaasd zijn als zij en haar partner Evgeniy Levchenko (41) weer uit elkaar zouden gaan, al staat voor haar vast dat ze samen zullen eindigen. Dat zegt ze in een interview in JAN.

In het vraaggesprek legt Koblenko uit dat ze weleens dagdroomt hoe ze later als "gelukkig oud vrouwtje" zal leven.

"Dikke kans dat Lev het oude mannetje zal zijn dat tegen die tijd naast me op de bank zit. Misschien dat we tussen nu en dan nog een keer uit elkaar zijn gegaan, maar we zullen zeker samen eindigen. De dynamiek tussen man en vrouw blijft zoiets ingewikkelds: de erotiek gedijt bij de verschillen en het niet-weten, terwijl een relatie juist het tegenovergestelde nodig heeft."

Koblenko en Levchenko gingen na een relatie van vier jaar in 2008 uit elkaar, maar werden in 2015 weer een stel. Een jaar later werden ze ouders van een zoon. Volgens Koblenko heeft de eerste breuk uiteindelijk een positief effect gehad op hun relatie.

"Voor ons is het goed geweest om even afstand te nemen van elkaar; alleen zo heb ik mezelf kunnen vinden. Als iemand me de garantie had gegeven dat het ook was gelukt zónder uit elkaar te gaan, had ik daar natuurlijk liever voor gekozen, maar aan de andere kant hebben we door een periode niet samen te zijn ook ontdekt hoe groot onze liefde voor elkaar is."

De presentatrice, die op dit moment met collega's Tanja Jess en Anouk Maas in de theaters te zien is met de voorstelling Mijn man begrijpt me niet, voelt niet meer de drang om hun relatie tot in de details te snappen. "Ik hoef niet meer in zijn brein te kruipen, of in zijn telefoon. Hij is niet mijn betere helft, hij is niet verplicht mij gelukkig te maken. Lev en ik delen iets moois, iets groots. En dat vieren we. Nu."