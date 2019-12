Djarno Hofland (26), de neef en tourmanager van André Hazes, was dinsdag anoniem te zien in een item van het programma Opsporing Verzocht als slachtoffer van een gewelddadige beroving waarbij hij zijn gouden Rolex en een geldbedrag kwijtraakte. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

"In het belang van het politieonderzoek is mij op het hart gedrukt er niets over te zeggen", laat Hofland aan De Telegraaf weten.

Eerder al werd bekend dat ook onder anderen Estelle Cruijff, de vader van Nicolette van Dam en onroerendgoedhandelaar Ronny Rosenbaum slachtoffer werden van horlogedieven in Amsterdam.

Hofland werd echter beroofd in Almere. In Opsporing Verzocht werd zijn identiteit niet bekendgemaakt, maar de reportage maakte duidelijk dat hij degene was die op 3 september na terugkeer van een concert werd opgewacht door twee gewapende mannen op een scooter. Daarbij werd hij beroofd van het dure horloge dat hij van Hazes kreeg, hetgeen ook te zien was in de reallifesoap Ik haal alles uit het leven.

Hofland werd geslagen en geschopt en bedreigd met pistool

Bij de overval verzette Hofland zich aanvankelijk, maar de mannen slaagden er toch in het horloge van zijn pols te halen en hem een geldbedrag afhandig te maken. Hofland werd daarbij geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hofland staakte zijn verzet na het horen van een knal en een daarop volgende bedreiging met een pistool. Daarna sloegen de daders op de vlucht.

Hofland liet in Opsporing Verzocht anoniem weten dat hij nog heel erg bang is. "Ik vind het ook echt heel erg vervelend dat dit van mij gestolen is. Ik heb heel erg hard gewerkt voor dit geld. Het horloge vind ik nog het ergst. Deze heb ik gekregen van een naast familielid. Deze heeft hij mij gegeven voor mijn verjaardag en hij heeft hem speciaal laten graveren voor mij."

Het gestolen horloge is een Rolex Datejust met de inscriptie ’Voor ’t leven’. Door dat laatste gegeven zal het voor de daders moeilijk worden om het horloge te verkopen.