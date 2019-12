R. Kelly zegt niet schuldig te zijn voor het laten maken van een nep-ID voor de minderjarige Aaliyah zodat zij met hem kon trouwen. Dat meldt TMZ.

De zanger moest zich woensdag verantwoorden in de rechtszaal voor de vermeende aankoop van een nep-ID voor Aaliyah in 1994. Dit ID vermeldde ten onrechte dat de, inmiddels overleden, zangeres destijds achttien zou zijn en maakte het mogelijk voor het stel om op 31 augustus 1994 met elkaar te trouwen. Aaliyah was in werkelijkheid pas vijftien.

Het blad Vibe kwam er later achter dat de zangeres op de huwelijksakte had gelogen over haar leeftijd en in 1995, een jaar na het huwelijk, werd de verbintenis dan ook nietig verklaard. De twee hebben zelf altijd ontkend dat er meer was dan vriendschap.

Oud tourmanager van Kelly, Demetrius Smith, bevestigde aan de politie dat zijn oude baas inderdaad een nep-ID regelde voor zijn aanstaande.

Kelly nam deel aan de hoorzitting via een videogesprek vanuit de gevangenis in Chicago waar hij vastzit voor verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik. In april 2020 start het officiële proces tegen Kelly waarin deze beschuldiging ook zal worden meegenomen.