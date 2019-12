De relatie Olcay Gulsen en Ruud de Wild, die sinds augustus weer aan het daten zijn nadat hun relatie eerder stuk liep, is volgens het stel serieus. De ondernemer en de presentator laten aan RTL Boulevard weten dat ze er voor open staan om te trouwen en denken ook aan gezinsuitbreiding.

"Het is hartstikke aan", zegt Gulsen (39) over haar hernieuwde relatie met de vijftigjarige De Wild. De dj voegt toe dat hun relatie al sinds een tijdje weer serieus is. "Het is de allerleukste vrouw die ik ooit ontmoet heb", vindt De Wild.

Op de vraag of het stel al denkt aan gezinsuitbreiding, zegt Gulsen: "Ik vind het leuk zoals we het hebben." "Ik wil wel een kind van Olcay", voegt De Wild toe.

Ook een huwelijk zien de twee wel gebeuren. "Ruud is drie keer getrouwd, ik ben drie keer verloofd. Misschien is vier keer wel scheepsrecht", zegt Gulsen. De Wild laat weten "heel verliefd te zijn" en zegt te hopen met Gulsen te mogen trouwen.

Begin juni van dit jaar werd bekend dat Gulsen en De Wild na vier maanden uit elkaar waren. De relatie liep stuk omdat Gulsen merkte dat ze tijd voor zichzelf nodig had, nadat haar ex-vriend James was overleden aan een hartaanval. In augustus werd bekend dat de twee weer met elkaar aan het daten waren.

Eind maart werd bekend dat de radioman en de presentatrice samen waren. De Wild viel anderhalf jaar geleden al voor Gulsen, toen de twee elkaar ontmoetten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze spraken begin dit jaar weer af omdat de presentatrice door de dj was gevraagd om mee te werken aan zijn podcast.