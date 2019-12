Fred van Leer, die momenteel herstelt na een derde operatie aan zijn schouder, mag donderdag weer naar huis. Eerder hoorde de presentator en stylist nog dat hij nog zeker twee weken in het ziekenhuis moest blijven.

"Ik heb net heel goed nieuws gehoord van de arts", vertelt Van Leer op Instagram. "Ik mag morgen naar huis. Dat wil zeggen dat de waardes van mijn bloed onwijs zijn gezakt, en dat is heel goed."

Van Leer moet thuis nog wel aan een infuus, maar is opgelucht: "Ik snap niet waar het ineens vandaan komt, gister moest ik nog blijven. Maar ik ben met de Kerst thuis."

De presentator kampt met een bacterie in zijn schouder en is hiervoor in korte tijd drie keer onder het mes gegaan.

Van Leer heeft met het oog op zijn gezondheid al zijn optredens van de komende tijd moeten afzeggen.