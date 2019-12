Naomi van As (36) was tijdens de eerste periode na haar bevalling veel alleen, omdat haar vriend Sven Kramer (33) elders aan het schaatsen was. Dat zegt ze in een interview in Grazia.

"Sven was vaak weg om te schaatsen, wat logisch is, en wat ik ook begrijp en wat ik van tevoren wist, maar toch. Het was winter, de dagen waren kort, het werd vroeg donker en ik wist niks van baby's", aldus de tweevoudig beste hockeyster ter wereld die sinds 2008 een relatie heeft met de schaatser.

Gelukkig kon ze terugvallen op de mensen in haar directe omgeving als het te zwaar werd. "Mijn familie en vrienden stonden altijd voor me klaar, maar al met al was het best pittig. Nu gaat het prima, ik heb mijn draai gevonden."

Naast het moederschap vindt Van As de tijd om zich op nieuwe projecten te richten. Ook een terugkeer op televisie sluit ze niet uit. "Als er weer iets op mijn pad komt qua televisie, dan zou ik daar zeker warm voor lopen, maar als het niet gebeurt, dan heb ik daar ook vrede mee. (...) Kae is nu nog zo klein dat ik zoveel mogelijk tijd met haar wil doorbrengen, maar ik zal altijd bezig blijven. Ik ben iemand die uitdagingen zoekt, doelen stelt, beter wil worden in de dingen die ik doe."