Fred van Leer kan niet zonder slaappillen. De presentator en stylist kan slecht de slaap vatten, mede doordat hij aan tinnitus lijdt. Dat zegt hij in een interview in &C.

"Ik ben sowieso een slechte slaper, maar door die piep (tinnitus, red.) is het echt een hel. De dokter zegt ook: je kunt beter verslaafd zijn aan die pillen en in slaap vallen dan helemaal niet slapen."

De meest recente editie van het tijdschrift staat in het teken van verslavingen. De 43-jarige Van Leer laat in het vraaggesprek verder weten dat hij alcohol wel lekker vindt, maar geen drugs consumeert: "Ik heb ooit een half pilletje genomen en toen zag ik ze al vliegen, dus nee, dank je."

Van Leer zag ook bij anderen wat drugs kan aanrichten. "Bij een vriend hebben we een interventie moeten ­houden omdat al zijn tanden op een gegeven moment los in zijn mond zaten door het snuiven. Doordat ik op jonge leeftijd alles al gezien had, heb ik nooit aan drugs gedaan. Ik zag vaste gasten helemaal out gaan op zaterdagavond. Als ik dan een week later vroeg waar iemand was, kreeg ik te horen dat ­diegene was overleden. Overdosis."