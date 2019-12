Rossana Kluivert begint een rechtszaak tegen AVROTROS wegens een uitzending van het programma Opgelicht?! waarin haar stichting aan bod kwam. Haar advocaat Royce de Vries meldt woensdag aan het AD dat ze zich genoodzaakt voelen een kort geding aan te spannen.

De Vries stelt dat de AVROTROS heeft laten weten niets van de uitzending te willen rectificeren. Volgens de omroep berust de aflevering op waarheid, terwijl Kluivert vindt dat ze ten onrechte als oplichter wordt afgeschilderd.

In de aflevering van Opgelicht?! worden de activiteiten van het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao tegen het licht gehouden. Zo zou er helemaal geen opvangcentrum op het eiland aanwezig zijn en lijkt het onduidelijk waar het geld en de fysieke donaties naartoe gaan. Zo zouden er marketingkosten en de huur van een winkelpand van worden betaald.

Hoewel AVROTROS beweert een poging tot hoor en wederhoor te hebben gedaan, zegt Kluivert niet de kans te hebben gekregen om te reageren op de aantijgingen. "We hebben diverse keren aangegeven graag te willen reageren op de beschuldigingen, maar dan live in de uitzending. Daar zijn ze niet op ingegaan, waarschijnlijk omdat ze dat te spannend vonden", aldus De Vries. Ook een opgestuurde schriftelijke verklaring haalde de uitzending niet.

De AVROTROS stelt na de uitzending niets van Kluivert direct te hebben vernomen, maar enkel in andere media over haar te hebben gelezen. "De laatste keer dat we rechtstreeks iets van haar via haar advocaten hebben vernomen was voor onze uitzending. We zien eventuele verdere stappen met alle vertrouwen tegemoet."

Op 15 januari vindt het kort geding plaats in de rechtbank van Lelystad.