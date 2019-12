Kim Kardashian heeft toegegeven dat ze haar dochter North met behulp van Photoshop op de kerstkaart van haar familie heeft gezet. De realityster vertelt in The Ellen DeGeneres Show dat North op de dag dat de foto werd gemaakt geen zin had om mee te werken.

"Het is een helse taak om vier kinderen lachend in een kamer te krijgen", aldus Kardashian. "North had haar dag niet en wilde niet op de foto. Ze was aan het huilen, omdat ze haar haar op een bepaalde manier wilde."

De moeder van vier en echtgenote van Kanye West dreigde vervolgens de familiefoto zonder haar oudste dochter te maken. "Dat vond ze prima. Tot de volgende dag, toen wilde ze wel meedoen aan de kerstkaart. Gelukkig was de fotograaf nog in de buurt", verzucht de realityster.

Kardashian legt uit dat North alleen met haar moeder op de foto wilde. "Ik had geen make-up op en ik zag er compleet anders uit. Ik gaf de fotograaf de opdracht om mij eruit te knippen en North in de familiefoto te zetten, en het is een mooie kaart geworden."

Kardashian en West maken elk jaar een kerstkaart met de familie. Ze zijn de ouders van North (6), Saint (4), Chicago (1) en Psalm (zeven maanden).