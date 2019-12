Miljuschka Witzenhausen schrijft in haar column voor Flair dat haar oma, die tevens de moeder is van Willem Holleeder, nog steeds kaarsen brandt voor haar zoon. Ze stelt dat haar zoon die eerder dit jaar tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, zichzelf ook niet heeft gemaakt.

Witzenhauzen beschrijft dat haar moeder en oma voor Kerst langskwamen en vertelden dat ze eerder die dag naar de kerk waren gegaan om kaarsen te branden. "'Ook voor hem, natuurlijk.' Met hem bedoelt ze haar oudste zoon Willem, die in het gevang zit. 'Hij blijft toch me kind. Hij heb ze eige ook niet gemaakt', zucht ze in onvervalst plat Jordanees", schrijft Witzenhausen.

"Ze is 84 en haar kind is allang geen kind meer. 'Ik heb voor hem maar een extra kaarsje gebrand', fluistert ze en staart wezenloos voor zich uit. In haar ogen staat de pijn van een moeder die haar jongetje ergens onderweg naar volwassenheid is kwijtgeraakt", aldus de presentatrice.

'Het is haar kracht dat ze het leven kan nemen zoals het komt'

Witzenhausen prijst de nuchterheid waarmee haar oma de verliezen in haar leven het hoofd biedt. "Het is haar kracht dat ze het leven kan nemen zoals het komt. Daarin is ze mijn grote voorbeeld."

Witzenhausen, de dochter van Astrid Holleeder, plaatste onlangs een oproep op sociale media om haar moeder met haar verjaardag te feliciteren. "Gefeliciteerd lieve mama. 54 kaarsjes mag je vandaag uitblazen. Eenzaamheid is iets wat een nare bijkomstigheid is van haar positie. Dus zouden jullie mij een plezier willen doen? Schrijf hieronder iets liefs voor mijn jarige mama", schreef ze toen. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven.

Astrid Holleeder leeft ondergedoken omdat ze met de dood wordt bedreigd. De doodsbedreigingen hebben te maken met onder andere de belastende verklaringen die ze samen met haar zus Sonja tegen hun broer heeft afgelegd.