Fred van Leer is maandag voor de derde keer in korte tijd aan zijn schouder geopereerd. De presentator is getroffen door een bacterie.

Op zijn Instagram-kanaal vertelt Van Leer in een video dat hij maandag geopereerd is en "even helemaal van de wereld is geweest". De bacterie die in zijn schouder zit, moet bestreden worden en dat blijkt gecompliceerder dan gedacht.

Van Leer ligt in Breda in het ziekenhuis en kreeg maandag te horen dat hij daar de komende twee weken waarschijnlijk ook moet blijven. "Het ziekenhuis is fantastisch, lekker eten en het personeel is heel lief maar de kamer kan wel wat gezelligheid gebruiken", zegt hij terwijl hij de ziekenhuiskamer laat zien. "Om te proberen in een andere vibe te komen ga ik het hier een complete make-over geven", zegt de presentator en hij raadt aan zijn sociale media in de gaten te houden voor updates over de make-over en zijn herstel.

Van Leer heeft met het oog op zijn gezondheid al zijn optredens van de komende tijd moeten afzeggen.