Acteur Paul van Gorcum, vooral bekend van zijn rol als baron in de serie Bassie & Adriaan, is sinds 2016 gediagnostiseerd met prostaatkanker, toch staat de 86-jarige acteur nog steeds graag op het podium vertelt hij in een interview aan Telegraaf.

Toen Van Gorcum in 2016 te horen kreeg dat hij prostaatkanker had, regelde hij meteen zijn begrafenis. "Toen ik hoorde dat ik kanker had, heb ik behoorlijk in de rats gezeten. Ik was bang dat ik niet lang meer te leven had", aldus de acteur.

Na een chemokuur, vier keer per jaar een hormooninjectie en eens per jaar een calciuminjectie, is de ziekte onder controle. "Ik kan honderd worden met mijn ziekte, zegt mijn dokter altijd. Ik voel me kerngezond. Ik mag alles eten en drinken en mijn energie heb ik weer helemaal terug", zegt hij.

Graag een rol in Het geheime dagboek van Hendrik Groen

Het besluit om door te gaan met zijn toneel- en acteercarrière nam hij niet direct bewust, zegt Van Gorcum: "Als je de tachtig bent gepasseerd, dan ligt het werk niet meer voor het oprapen. Daar komt bij dat er van de acteurs, actrices en regisseurs met wie ik jarenlang heb gewerkt al veel zijn gestorven." Graag had hij een rol gehad in de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen van Omroep MAX."Op de een of andere manier hebben ze niet aan me gedacht. Jammer!"

Afgelopen zomer speelde Van Gorcum nog in een Tsjechov-voorstelling en onlangs speelde hij in een een kerstvoorstelling in Beverwijk. Daarnaast is Van Gorcum ook stemacteur en spreekt hij zo nu en dan reclames in. "Als er voor mij geen werk meer is, dan heb ik er vrede mee." Met zijn vrouw Lenie, waarmee hij een huwelijk heeft van zestig jaar, bezoekt de acteur graag premières. "We staan middenin het leven."

Drommels

De acteur speelde het personage de Baron tussen 1988 en 1994 in vier series van Bassie & Adriaan. De boef die door de clown en acrobaat altijd maar dwars wordt gezeten, vereeuwigde zich in het collectieve geheugen dankzij zijn uitspraak "drommels, drommels, drommels".