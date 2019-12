Prins William, die zijn echtgenote Kate Middleton leerde kennen op de universiteit, probeerde haar destijds te imponeren door voor haar te koken. De hertogin vertelt in gesprek met de Britse televisiepersoonlijkheid Mary Berry dat hij tegenwoordig minder vaak in de keuken staat.

"In de tijd dat we samen op de universiteit zaten, kookte hij van alles voor me", vertelt Middleton in de BBC-kookspecial A Berry Royal Christmas, die maandagavond wordt uitgezonden. "Ik denk dat hij dat deed om indruk op me te maken. Hij maakte dingen zoals Bolognesesaus."

De hertogin zegt dat de prins af en toe achter het fornuis staat. "Hij is enorm goed in het bereiden van ontbijt."

William beweert echter dat hij geen ster is op het culinaire vlak. "Thee lukt me nog wel, maar koken niet echt. Catherine is degene die kookt, dat ben ik niet."

Middleton laat daarnaast weten dat ze dol is op bakken. "Het is inmiddels traditie geworden dat ik op mijn verjaardag tot middernacht een taart bak met enorme hoeveelheden bakmix en glazuur. Ik maak veel te veel, maar houd ervan."

Prins William en Kate Middleton trouwden in april 2011, nadat ze in 2002 een relatie kregen. De twee leerden elkaar kennen op de universiteit St. Andrews, waar Middleton kunstgeschiedenis studeerde. De prins volgde er een studie geografie.

In juli 2013 werd het eerste kind van het stel geboren: George. Op 2 mei 2015 werden ze ouders van hun tweede kind, Charlotte en in april 2018 werd zoon Louis geboren.